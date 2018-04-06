Eskişehir'de Katliam Yapan Kişi Urfalı Çıktı

Öğretim görevlisi Volkan Bayar, fakültede silahlı saldırı düzenledi, aralarında dekan yardımcısının da olduğu 4 meslektaşını öldüren Volkan Bayar’ın Urfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.Dün yaşanan saldırı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrencilerin yoğun olduğu öğle saatlerinde oldu.Öğretim görevlisi Yasir Armağan, meslektaşı Urfalı Volkan Bayar ve eşinin kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle rektörlüğe şikayette bulundu. Rektörlük 19 Nisan'da Bayar'ın savunmasını istedi. Bu duruma sinirlenen öğretim görevlisi Volkan Bayar'ın aracında, bulundurma ruhsatı olan, ancak taşıma ruhsatı bulunmayan tabancası vardı. Bayar, otomobilinden aldığı silahla Eğitim Fakültesi'nin üçüncü katına çıktı. İddiaya göre asıl hedefi Dekan Cemil Yücel'di.Saldırgan, bir toplantıda olan dekanı odasında bulamadı, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Fatih Özmutlu'nun da üzerinde silahı vardı ancak karşılık veremedi. Daha sonra üst kata çıkan Volkan Bayar öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan'ı da vurdu, 4 kişi yaşamını yitirdi.Saldırgan, etrafa ateş açarak silahıyla fakülteden çıktı, 3 kişi hafif yaralandı. Volkan Bayar, polis ve özel güvenlik görevlilerinin takibi sonucu yakalandı.Saldırganın, saldırıda kullandığı bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş açtığı ve 2 şarjör kullandığı tespit edildiİddiaya göre öğretim görevlileri arasında karşılıklı FETÖ suçlamaları nedeniyle husumet vardı. Fakültede profesör olan Ayşe Aypay, Volkan Bayar'ın kendisini de hedef alacağını o sırada binada olmadığı için kurtulduğunu söyledi. Apay, "4. katta beni de aramış bulamamış. Volkan Bayar hakkında suç duyurusunda bulunmuşum. Savcılık ifadeye çağırdı, oradaydım" dedi.