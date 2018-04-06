Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Nisan 2018 14:18:47 Tarihinde eklenmiştir.

Eskişehir'de Katliam Yapan Kişi Urfalı Çıktı

​Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen Volkan Bayar’ın Urfalı olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de Katliam Yapan Kişi Urfalı Çıktı

Öğretim görevlisi Volkan Bayar, fakültede silahlı saldırı düzenledi, aralarında dekan yardımcısının da olduğu 4 meslektaşını öldüren Volkan Bayar’ın Urfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Dün yaşanan saldırı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrencilerin yoğun olduğu öğle saatlerinde oldu. 

Öğretim görevlisi Yasir Armağan, meslektaşı Urfalı Volkan Bayar ve eşinin kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle rektörlüğe şikayette bulundu. Rektörlük 19 Nisan'da Bayar'ın savunmasını istedi. Bu duruma sinirlenen öğretim görevlisi Volkan Bayar'ın aracında, bulundurma ruhsatı olan, ancak taşıma ruhsatı bulunmayan tabancası vardı. Bayar, otomobilinden aldığı silahla Eğitim Fakültesi'nin üçüncü katına çıktı. İddiaya göre asıl hedefi Dekan Cemil Yücel'di.

Saldırgan, bir toplantıda olan dekanı odasında bulamadı, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Fatih Özmutlu'nun da üzerinde silahı vardı ancak karşılık veremedi. Daha sonra üst kata çıkan Volkan Bayar öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan'ı da vurdu, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırgan, etrafa ateş açarak silahıyla fakülteden çıktı, 3 kişi hafif yaralandı. Volkan Bayar, polis ve özel güvenlik görevlilerinin takibi sonucu yakalandı.
Saldırganın, saldırıda kullandığı bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş açtığı ve 2 şarjör kullandığı tespit edildi

İddiaya göre öğretim görevlileri arasında karşılıklı FETÖ suçlamaları nedeniyle husumet vardı. Fakültede profesör olan Ayşe Aypay, Volkan Bayar'ın kendisini de hedef alacağını o sırada binada olmadığı için kurtulduğunu söyledi. Apay, "4. katta beni de aramış bulamamış. Volkan Bayar hakkında suç duyurusunda bulunmuşum. Savcılık ifadeye çağırdı, oradaydım" dedi.




Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Eskişehir'de Katliam Yapan Kişi Urfalı Çıktı
Eskişehir'de Katliam Yapan Kişi Urfalı Çıktı
​Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen Volkan Bayar’ın Urfalı olduğu öğrenildi.
​Balıklıgöl Satılıyor, 'Takasa da varız'
​Balıklıgöl Satılıyor, 'Takasa da varız'
Balıklıgöl’deki sit alanını online satışların yapıldığı bir sitede satışa çıkardılar. Takas önerisine de açık olan satışta "Dünyevi değil uhrevi değeri çok daha fazladır" açıklaması yapıldı.
Urfalı Vatandaş Mahkemeye Verdi
Urfalı Vatandaş Mahkemeye Verdi
​Urfa’da doğal gaz abonesi bir vatandaşın bağlantı ve güvence bedelleri adı altında ödediği 1.000 TL vatandaşa geri verildi.
Bataklığa Saplanan keçi İçin Ekipler Seferber Oldu
Bataklığa Saplanan keçi İçin Ekipler Seferber Oldu
Urfa itfaiyesi keçiyi saplandığı bataklıktan kurtardı.
​Eyyübiye Belediyesi Çöp Döküyor, Vatandaş Kokudan Duramıyor
​Eyyübiye Belediyesi Çöp Döküyor, Vatandaş Kokudan Duramıyor
Eyyübiye Belediyesi şehrin çöplerini Eyyübiye Yenice Mahallesinde bulunan konutların karşısındaki araziye döküyor. Konutta yaşayan vatandaşlar durumdan oldukça şikayetçi. Pis koku ve toza maruz kalıyoruz” diyorlar.
Urfa'da Bakkal Ruhsatı İle Tekel Bayi İşletecekler
Urfa'da Bakkal Ruhsatı İle Tekel Bayi İşletecekler
Urfa’da ‘Bakkal’ ruhsatı ile ‘Tekel Bayi’ açılıyor denildi, bina sakinleri ilgili makama itiraz dilekçesi yazdı.
Sayın Sağlık Müdürü, Koltuğunda Otururken, Gece Uyurken Rahat Mısınız?
Sayın Sağlık Müdürü, Koltuğunda Otururken, Gece Uyurken Rahat Mısınız?
Urfa sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir türlü halledilemeyen sorunumuzdan bahsetmek istiyoruz; Anjiyo cihazlarının eksikliği…
Erbakan, 'Urfa'da Devam Ediyoruz'
Erbakan, 'Urfa'da Devam Ediyoruz'
​Babası Necmettin Erbakan’ın oğlu,babasının vefatının 7’inci yıl dönümü anma programına katılmak için Urfa’ya geldi.
​Türkiye 1.’si Olan Urfalıya, Çiftçi’den Mesaj
​Türkiye 1.’si Olan Urfalıya, Çiftçi’den Mesaj
Konya’da 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası sona erdi.
Urfalılar Çözüm Üretmeye Alıştı
Urfalılar Çözüm Üretmeye Alıştı
Urfa’nın Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve Türk Telekom’a ait altyapı merkezinin kapağının olmaması, vatandaşın kendi çözümünü üretmesine sebep oldu.
Yeni Bina Hizmete Girdi
Yeni Bina Hizmete Girdi
​Şanlıurfa’nın Akçakale İlçe Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı.
​Urfalı Tezgahtarın Eylemlerinin Hepsi Birer Oyunmuş
​Urfalı Tezgahtarın Eylemlerinin Hepsi Birer Oyunmuş
Şanlıurfa’da seyyar satıcılık yapan Abdülmecit Ç.’nin yaptığı eylemlerin hepsinin bir oyun olduğu anlaşıldı.
Vali Erin;Suriyelilere Kapımız Her Daim Açıktır!
Vali Erin;Suriyelilere Kapımız Her Daim Açıktır!
Urfa'da Huzur Operasyonu!
Urfa'da Huzur Operasyonu!
Urfa Emniyetinden Uyuşturucuya Geçit Yok!
Urfa Emniyetinden Uyuşturucuya Geçit Yok!
Urfa'da İnşaat Hırsızları Yakayı Ele Verdi!
Urfa'da İnşaat Hırsızları Yakayı Ele Verdi!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
30°C / 14°C
Durum
Az Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:33
Güneş
05:57
Öğle
12:35
İkindi
16:08
Akşam
19:00
Yatsı
20:17
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿