Büyükşehir, Afrikalı Büyükelçileri Ağırladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı’nın koordinesinde Şanlıurfa’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren 24 Afrika ülkesinin büyükelçilik heyetini ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından karşılanan heyete Şanlıurfa tarihi ve sosyolojik durumu hakkında bilgiler verildi.Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer'in eşlik ettiği heyete Büyükşehir Meclis Salonunda seslenen Başkan Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa bilinen en eski yerleşim yeridir. Şehrimiz birçok değere sahip ve bizler de bu değerlerimizi genç kuşaklara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Kardeşliğin ve hoşgörünün şehri Şanlıurfa’da büyükelçilik heyetlerimizi ağırladığımız için mutluyuz” dedi.Ardından heyet adına bir konuşma yapan Libya Büyükelçisi Abdurrazaq Mukhtar Abdulqader de kendilerini ağırladığı için Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.