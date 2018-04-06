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Bu haber 06 Nisan 2018 14:14:15 Tarihinde eklenmiştir.

‘Şehrim 2023 Projesi' Şanlıurfa Programını Tamamladı

Şehirlerin refah seviyesini yükseltmek ve halkla birlikte karar mekanizması oluşturmayı hedefleyen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın ’Şehrim 2023 projesi’ Şanlıurfa turunu tamamladı.

‘Şehrim 2023 Projesi' Şanlıurfa Programını Tamamladı

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı’nın organizasyonuyla yola çıkan şehrim 2023 otobüsünün Şanlıurfa’daki programı yoğun katılımla sona erdi. Şanlıurfa’da son günkü programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda halkın sesine kulak verdiklerini belirten Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, “Büyük Türkiye ailesi olarak aslında hemşehrilik hukukunu hepimiz birbirimizle yoğun olarak gönülden hissediyoruz. Bugünlerde başta kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere verdiğimiz çok güçlü bir mücadele var. Biz sınırlarımızın ötesinde bu mücadeleyi en derinde yüreğimizde hissederek vermiş olsak da ama bir yandan hedeflerimizden, projelerimizden, azmimizden ve çalışmalarımızdan vazgeçmiyoruz. Onun için buradayız. Bugün kadim şehirde Şanlıurfa’da bu şehrin geleceğini konuşmak üzere sizlerle bir aradayız. Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın önderliğinde başlamış olan bir proje. Projemizin Ankara’da genel merkezimizden otobüslerimizin uğurlanması ile başlayan süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız sadece otobüsümüzün direksiyonuna değil, aynı zamanda projenin de direksiyonuna geçmiş oldu. Dolayısıyla bugün şehirlerimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini, projelerini, önerilerini, eleştirilerini ama hepsinden önemlisi hayallerini öğrenmek için sizlerle birlikteyiz. AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak şehirlerimizin medeniyetimizin birikimi olan bütün duygu ve düşüncelerimizi değerlerimizi yansıtan mekanlar olduğunun bilincindeyiz. İşte bu bilinçle politikalarımızı üretirken mutlaka halkın sesine kulak veriyoruz. Ve bunu bugün Şanlıurfa’da yaptığımız gibi inşallah Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda, sokaklarda, caddelerde vatandaşımıza giderek “Sizin hayalleriniz nedir, bu şehri nerede görmek istiyorsunuz?” diye sormayı hedefliyoruz. Bugün şehrinin geleceği için söz söyleyen bende varım diyen ve bütün duygu, düşüncelerini bizlerle paylaşan çok değerli katılımcılarla, ortak akla değer veren bir platformda bir araya geldik. Ben inanıyorum ki hem meydanlardan o işitmek için kulak verdiğimiz ses hem bugün salonda toplantıda gerçekleştirmiş olduğumuz istişarenin sonuçları hem de uzmanlar tarafından sahada yapılan bir takım değerlendirmelerle birlikte inşallah bunlar en kısa zamanda Şanlıurfa’mız için bir yol haritasına dönüşecekler. Burada emek veren teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu vizyonun şehirlere değer katacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, “AK Partimiz tarafından tüm illerde başlatılan “Şehrim 2023” dört gündür Şanlıurfa’mızda çalışıyor. Şanlıurfa birikimi, donanımı ile geleceğine vizyon çizecek. İnsanı hedefine alan AK Partimizle bu şehir vizyonunu tüm nüfusuyla birlikte şehirde yaşayan halkımızla birlikte belirlemek istiyoruz. Hedef olan 2023 inşallah 2071 vizyonu hep birlikte belirlenmiş olacak. Ve bizler de bu hedefe doğru ilerleyeceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Hanım’a teşekkür ediyorum” diye konuştu
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‘Şehrim 2023 Projesi' Şanlıurfa Programını Tamamladı
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