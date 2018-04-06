​Balıklıgöl Satılıyor, 'Takasa da varız'

Balıklıgöl’ü Satışa Çıkardılar

Takas Usulü Satışa Onay Verildi

MEDRESE TARİHİ

Şanlıurfa'nın tarihi ve dini simgelerinden olan, Dünya inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olan Balıklıgöl'deki Halil-ürrahman Medresesi'nin bulunduğu alanın 62 metrekaresi 'arsa' adı altında bir alışveriş sitesinde satışa sunuldu.İlan ve online bir alışveriş sitesinde görenleri şaşkına uğratan bir ilan yayımlandı. 29 Mart 2018 tarihinde "Şanlıurfa Balıklıgöldeki hissemiz satılıktır" başlığıyla ilan verildi. Arsa kategorisindeki ilanda sit alanı olarak belirtilen Halil-ürrahman Medresesi'nin 62 metrekaresi 9 milyon TL karşılığında satışa sunuldu.Medresenin yüzde 9 hissesini elinde bulunduğunu belirten satıcı ve hisse sahibi olduğunu söyleyen Mustafa N., tapuyu da alıcılarla paylaştı.Metre karesi için 145.161 bin TL fiyat belirten satıcı Mustafa N. 'takas' usulü satışa da 'evet' dedi.Açıklamasına dikkat çeken bir ifade de ekleyen Mustafa N. "İnşaat izni yoktur. Toplam Hisse: İşaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil uhrevi değeri çok daha fazladır" dedi.Halil’ür-Rahman Medresesi: Halil’ür-Rahman Gölü'nün batı kenarında, -L- şeklinde bir planla inşa edilmiş olan medresenin diğer bir adı da “Makam-ı Cedd'ül Enbiya Medresesi”dir. İnşa kitabesi günümüze ulaşmadığından ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.Medrese; Gölün batı tarafında merdivenle çıkılan önleri revaklı odalar, aşağıda güneyde camiye bitişik olarak büyük bir eyvan, bunun karşısında gölün kuzeybatı köşesinde, içinde su bulunan kubbeli ve beşik tonozlu büyük bir odadan meydana gelir. Medrese odaları günümüzde kültür ve turizm amaçlı kullanılmaktadır.