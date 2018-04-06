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Bu haber 06 Nisan 2018 11:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vatandaş Mahkemeye Verdi

​Urfa’da doğal gaz abonesi bir vatandaşın bağlantı ve güvence bedelleri adı altında ödediği 1.000 TL vatandaşa geri verildi.

Urfalı Vatandaş Mahkemeye Verdi

Milyonlarca doğal gaz abonesinin ödedikleri bağlantı ve güvence bedellerini geri almalarının önünü açıldı. İlk olarak Afyonlu bir avukat tarafından itiraz edilen “bağlantı ve güvence bedeli”ne Urfa’dan bir vatandaş da itiraz etti.

Evine doğal gaz çeken Urfalı bir vatandaş, doğal gaz şirketi tarafından ‘Güvence Bedeli ve Bağlantı Ücreti’ adı altında toplam 1.000 TL haksız ve hukuksuz bir şekilde ödeme aldıkları için doğal gaz şirketine dava açtı. Dava sonucunda mahkeme doğal gaz şirketini haksız bularak iadesine karar verdi. 

Bu haksız bedele ilk olarak Afyonlu bir avukat itiraz etti. Afyonlu avukat Ali Gökçimen 2016'da evine doğalgaz bağlatmak için Aksa Dağıtım Şirketi ile sözleşme imzaladı. Gökçimen'den bağlantı bedeli olarak 505 lira, güvence bedeli olarak da 479 lira alındı. Gökçimen de haksız alındığını savunduğu bu ücretlerin iadesi için Afyon İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurdu. Hakem Heyeti, 8 Mart 2017'de şirketin tüketiciden aldığı 984 TL'nin iadesine karar verdi.
 

YASAL DAYANAĞI YOK

Sözcü’ye göre, Aksa Dağıtım Şirketi , 22 Mart 2017'de 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne karşı dava açtı, hakem heyeti kararının iptalini talep etti. Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan hakim Havva Çoban, davacı şirketin itirazını reddetti. 21 Şubat 2018'de verilen kararın gerekçesinde aynen şu ifadeler yer aldı;

"Abonelik sözleşmeleri kurumlarca maktu olarak hazırlanmakta olup, tüketicilerin müdahale şansının olmadığı, dolayısıyla tüketici aleyhine olan maddelerin haksız nitelikte olduğu, alınan abone bağlantı bedeli ile güvence bedeli kalemi adı altındaki hizmetlerin davacının sağlamakla yükümlü ve işin doğasında olan hizmet niteliğinde olduğu, dolayısıyla yasal dayanağı olmayan bu bedellerin iadesi yönünde Afyonkarahisar İl Tüketici Hakem Heyeti kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla davanın reddine karar verilmiştir'


 
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