Siverekli 17 Çocuğun Buna İhtiyacı Var

Yardım Çağrısında Bulundu
Urfa’nın Siverek İlçesinde bulunan 17 çocuğun, gezi masraflarının karşılanabilmesi için sponsorlarının olmadığını, destek verecek durumda olanlar tarafından çocuklarının masraflarının karşılanabilmesi adına sponsor beklediğini dile getiren Urfa.com Yazarı Tülay Demircan Koyuncu kampanyayı şu şekilde duyurdu;
“Ben Tülay Demircan Koyuncu
Urfa-Siverek ilçesinde başarılı ve yetim on yedi çocuğumuzu ve iki değerli öğretmenimizi Rizemizin Ardeşen ilçesine Kültür ve Kaynaşma gezisi adı altında
Bir program dahilinde gezi düzenlemiş bulunmaktayım.
Sizden Berlin- Trabzon-istanbul- Berlin için;
19 Nisan sabahı Berlin – Trabzon
26 Nisan Trabzon- İstanbul
01 Mayıs İstanbul- Berlin
Bir kişi olarak Sponsorluk ricasında bulunmaktayım."
"Bu hikayeyi sevgiyle yazalim."
Urfa-Siverek'ten
Rize-Ardeşen'e uzanan bir hikaye yazalım.
Bu hikayenin kahramanları sizler olun.
Bu hikaye;yetim-yoksul-başarılı
On beş üniversiteye hazırlanan gençimizden oluşacak.
Hayatlarında yaşadıkları ilçeden ,başka hiç bir yeri görmemiş bu evlatlarımıza sevgiyle sarılalım.
Hep ne dedik;"Biz kürdü ile lazı ile bir bütünüz."
Yurdumuzu gezelim ve birbirimizi tanıyalım.
Suyundan içelim,
Havasını çigerlerimize çekelim.
Puşi yada peştamal takalım...
Bu hikayeyi beraber yazalım.
Rizeliler gösterin misafir perverliğinizi.
Hayde bir yetime de sen sarıl!
Sevgi herşeyin ilaçıdır.
Tülay Demir Koyuncu"
Yorum Yap