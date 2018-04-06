Siverekli 17 Çocuğun Buna İhtiyacı Var

Yardım Çağrısında Bulundu

"Bu hikayeyi sevgiyle yazalim."

Tülay Demircan Koyuncu, kendi projesi olan “Kültür ve Kaynaşma Gezisi” ile yetim ve başarılı çocukları geziye götürmek için yardım bekliyor.Urfa’nın Siverek İlçesinde bulunan 17 çocuğun, gezi masraflarının karşılanabilmesi için sponsorlarının olmadığını, destek verecek durumda olanlar tarafından çocuklarının masraflarının karşılanabilmesi adına sponsor beklediğini dile getiren Urfa.com Yazarı Tülay Demircan Koyuncu kampanyayı şu şekilde duyurdu;Urfa-Siverek'tenRize-Ardeşen'e uzanan bir hikaye yazalım.Bu hikayenin kahramanları sizler olun.Bu hikaye;yetim-yoksul-başarılıOn beş üniversiteye hazırlanan gençimizden oluşacak.Hayatlarında yaşadıkları ilçeden ,başka hiç bir yeri görmemiş bu evlatlarımıza sevgiyle sarılalım.Hep ne dedik;"Biz kürdü ile lazı ile bir bütünüz."Yurdumuzu gezelim ve birbirimizi tanıyalım.Suyundan içelim,Havasını çigerlerimize çekelim.Puşi yada peştamal takalım...Bu hikayeyi beraber yazalım.Rizeliler gösterin misafir perverliğinizi.Hayde bir yetime de sen sarıl!Sevgi herşeyin ilaçıdır.Tülay Demir Koyuncu"