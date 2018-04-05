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Bu haber 05 Nisan 2018 23:37:31 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin;Suriyelilere Kapımız Her Daim Açıktır!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (GAP BKİ) misafiri olarak Şanlıurfa’ya gelen Afrika ülkeleri büyükelçileri heyetini ağırladı.

Vali Erin;Suriyelilere Kapımız Her Daim Açıktır!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (GAP BKİ) misafiri olarak Şanlıurfa’ya gelen Afrika ülkeleri büyükelçileri heyetini ağırladı.
GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil ve Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer’in refakat ettiği büyükelçiler, ilk olarak Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine giderek Kaymakam Zekeriya Göker ile birlikte Atatürk Barajını gezdiler. Hidroelektrik santralinin bulunduğu üniteyi inceleyen heyete DSİ sosyal tesislerinde GAP ile ilgili bilgiler verildi.

Bozova’daki temaslarının ardından kent merkezine geçen büyükelçiler, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti. Vali Erin’in, Valilik şeref salonunda ağırladığı büyükelçiler, Şanlıurfa’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Atatürk Barajı ve GAP’ın dikkat çekici olduğunu ifade ettiler.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonu ile Afrika ülkeleri büyükelçilerini birikim ve tecrübelerini paylaşmak üzere Türkiye’ye davet ettiklerini belirten GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, ziyaretin üç gün süreceğini ve çeşitli gezi incelemelerde bulunacaklarını dile getirerek, kabulünden dolayı Vali Erin’e teşekkür etti.

Büyükelçiler adına bir açıklama yapan Kongo Büyükelçisi Luc Joseph Okio, böyle bir imkân sunulduğu için şükranlarını ifade ederek, “Çoğu arkadaşımız böyle bir imkân bulmamışlardı. İlk önce Atatürk Barajını inceleme imkânı bulduk. Böyle bir projenin yapılmış olması mutluluk verici. Böyle bir yatırımı görmek bizim için de güzel oldu” dedi. Okio, organizasyonda emeği geçenlere ve Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti. Diğer Büyükelçileri de ülkelerini, kendilerini ve Türkiye hakkındaki izlenimlerini tanıtan birer konuşma yaptılar.

 Afrika kıtası ülkelerinin büyükelçilerini Şanlıurfa’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Vali Erin, programın gerçekleşmesinde emeği geçen Dışişleri Bakanlığı’nı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi’ni tebrik etti.

Günümüz dünyasında uzak diye bir kavramın kalmadığını ifade eden Vali Erin, “Ülkemizde Çin uzaklığı tarif etmek için kullanılan bir tabirdi ve bunun için Uzak Doğu diye ifade edilirdi. Bugün baktığımızda aslında oralar yakın, ekonomik ve sosyal işbirlikleri yapabileceğimiz, iki tarafın da ekonomik anlamda getiri sağlayabileceği, refah seviyesini yükseltebileceği imkânlara sahip. Yakın tarihte ben ve arkadaşlarım bir haftalık bir iş seyahati için Çin’e gideceğiz. Birlikte çalışabileceğimiz, burada yatırım yapabilecek girişimcilere yardımcı olmayı arzu edeceğiz” dedi.

Konuşmasında; Şanlıurfa’nın tarihi, tarım ve ekonomi potansiyeli, demografisi hakkında bilgiler veren Vali Erin, yedi yıldır misafir edilen 550 bin kadar Suriyeli mülteciye de Şanlıurfa’nın ev sahipliği yaptığını söyledi. Şehrin altyapısının ve diğer imkânlarının yerel nüfusun ihtiyaçlarına göre planlandığını bir anda 550 bin insanın da burada yaşamaya başlamasıyla ortaya sorunlar çıktığını ve büyük bir gayretle bu sorunların aşılmaya çalışıldığını kaydeden Vali Erin, “Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi yapmadık. Zorda olan, haksız yere yerinden yurdundan edilen insanlara kapımız ardına kadar açıktır dedik ve açık kapı politikamızı sonuna kadar sürdürdük” diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Irak’tan ve Afganistan’dan gelen Müslüman ve gayrimüslim insanlara da kapılarını açtığını ifade etti.

Türkiye’nin, mültecileri barındıran ve yardım yapan ülkeler arasında ilk sırada geldiğini sözlerine ekleyen Vali Erin, Türkiye’nin ekonomik gelişmesini sürdüreceğini, ülkesini tehdit eden hiçbir girişime müsaade etmeyeceğini, söylemi ve eylemi bir olan ülke olmaya devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin son on beş yılda doğru politikalarla kendi ayakları üzerinde duran bir ülke haline geldiğini kaydeden Vali Erin, Afrika ülkelerinde yardıma muhtaç insanlara da Türkiye’nin yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade ederek, büyükelçileri Şanlıurfa’da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
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Vali Erin;Suriyelilere Kapımız Her Daim Açıktır!
Vali Erin;Suriyelilere Kapımız Her Daim Açıktır!
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (GAP BKİ) misafiri olarak Şanlıurfa’ya gelen Afrika ülkeleri büyükelçileri heyetini ağırladı.
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