İş Arayanlar Dikkat,3 Bin Kişi Alınacak!

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuk olduğu bir canlı yayın programında hangi pozisyonlar için alım yapılacağını belirtti. 2018 yılında toplamda 3 bin kişilik alım yapılacak pozisyonlar şu şekildedir:
- Psikoloji,
- Rehberlik,
- Psikolojik danışmanlık,
- Sosyal hizmet uzmanı,
- Çocuk gelişimi mezunları,
- Sosyolog
ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yapılan açıklama ile 3 bin memur alımı müjdesi verildi. Alımlar için tarih belli oldu mu? Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya şu an için alımlara ilişkin bir bilgi vermedi. Ancak alımların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı il müdürlükleri aracılığı ile kamuoyuna kademe kademe yapılması bekleniyor. Önceki dönemlerde 60 KPSS puanı ile alım yapan Bakanlık, bu yıl henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.
Yorum Yap