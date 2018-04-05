İş Arayanlar Dikkat,3 Bin Kişi Alınacak!

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuk olduğu bir canlı yayın programında 2018 yılı içerisinde toplamda 3 bin memur alımı yapılacağını belirtti. Son birkaç yıldır Maliye Bakanlığı tarafından en çok kadro verilen kurumlar arasında Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yer almaktadır. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya konuk olduğu programda "ASDEP programı çok önlemli. Personellerimiz kapı kapı dolaşıyor. Geçtiğimiz ay 780 bin kişiye ulaştık. Ellerinde tabletleri var, aileye gittikleri zaman her türlü sosyal açıdan aileleri inceleyip rapor tutuyorlar. 2018'de de inşallah 3 bin yeni psikoloji, rehberlik, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi mezunları, sosyologlardan alım yapacağız" dedi. Peki hangi pozisyonlar için alım yapılacak? Alımlar ne zaman yapılacak?Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuk olduğu bir canlı yayın programında hangi pozisyonlar için alım yapılacağını belirtti. 2018 yılında toplamda 3 bin kişilik alım yapılacak pozisyonlar şu şekildedir:- Psikoloji,- Rehberlik,- Psikolojik danışmanlık,- Sosyal hizmet uzmanı,- Çocuk gelişimi mezunları,- SosyologAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yapılan açıklama ile 3 bin memur alımı müjdesi verildi. Alımlar için tarih belli oldu mu? Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya şu an için alımlara ilişkin bir bilgi vermedi. Ancak alımların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı il müdürlükleri aracılığı ile kamuoyuna kademe kademe yapılması bekleniyor. Önceki dönemlerde 60 KPSS puanı ile alım yapan Bakanlık, bu yıl henüz resmi bir bilgi paylaşmadı.