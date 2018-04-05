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Bu haber 05 Nisan 2018 22:37:34 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da İnşaat Hırsızları Yakayı Ele Verdi!

Şanlıurfa'da iş yeri hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Urfa'da İnşaat Hırsızları Yakayı Ele Verdi!

Şanlıurfa'da iş yeri hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;

İlimiz Haliliye ilçesi Cengiz Topel mahallesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık konusu ile alakalı olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince olay yeri ve çevresinden yapılan güvenlik kamera çalışmaları sonucu tespit edilen M.H.B. ve M.Ç. isimli şahıslar yapılan operasyon kapsamında yakalanmış, Şahısların çalmış olduğu inşaat aletlerini satmış oldukları İ.U. isimli şahıs tespit edilmiş, İ.U. isimli şahsın yapılan iş yeri aramasında çalıntı inşaat aletleri ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş. M.H.B., M.Ç. ve İ.U. isimli şahıslar ile alakalı adli tahkikat devam etmektedir.
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Asayiş
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