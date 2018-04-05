Eşi Vefat Eden Herkese 500 Tl Yardım!

İki ayda bir yapılan bu yardımdan eşi vefat eden ve maddi durumu iyi olmayan tüm kadınlar yararlanabiliyor mu? İşte detayları...Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.Evlenenler alamıyor.SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.