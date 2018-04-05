Eşi Vefat Eden Herkese 500 Tl Yardım!

Başvuru nereye yapılacak?
Eşi vefat etmiş kadın vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na (kaymakamlık içinde bulunuyor) başvuru yapınca süreç başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında herhangi bir belge istenmiyor.
Ödeme ne kadar?
Aylık 250 lira. İki ayda bir 500 lira olarak yatırılır.
Eşimden boşandım faydalanabilir miyim?
Hayır. Son evli olduğunuz resmi nikahlı eşinizin vefat etmiş olması gerekiyor.
Eşim vefat ettikten sonra evlendim. Yararlanır mıyım?
Evlenenler alamıyor.
Sigortalı işe başladım bu parayı alabilir miyim?
SGK’lı işe başlayan bu ödemeden yararlanamıyor.
GELİR TESTİ ŞARTI
Muhtaçlık durumumun yükselmesi yardıma engel mi?
Evet. Hanedeki kişi başına aylık gelirin 484 liranın üzerine çıkması durumunda ödeme kesilir.
65 yaş aylığı alıyorum. Dul maaşı alabilir miyim?
Hayır alamazsınız, ikisinden birini tercih edeceksiniz.
Adres değiştirsem maaş kesilir mi?
Evet kesilebilir. Bu durumu bağlı olduğunuz vakıfa bildirip transfer işlemi yapmalısınız.
Ödeme nereden yapılır?
Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı’yla ATM’lerden çekim yapılabiliyor.
Yorum Yap