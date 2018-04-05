3 Çocugu Olana 1600 Tl!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca son 2.5 yıllık dönemde 3 milyondan fazla bebek için ailelerine doğum yardımı ödemesi yapıldı.Doğum yardımı için başvuran annelerin doğan ilk bebeği için 300, ikincisi için 400, üçüncü ve sonrakiler için 600 lira ödeme yapıyor. 3 çocuğu olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor.Bu yardımı alabilmek için Annenin çalışması gerekmiyor.