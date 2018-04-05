Haliliye’de Yunus Emre’yi Anma Etkinliği Düzenlendi

Haliliye İlçe Kaymakamı Ali YILMAZ Yunus Emre İMKB İlkokulu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yunus Emre Sevgi, Barış ve Kardeşlik Şenlikleri’ne katıldı.Okul öğrencileri tarafından kardeşlik temalı gösterileri izleyen Kaymakam YILMAZ, gösterilerin sonunda resim, şiir ve kompozisyon alanında Şanlıurfa ‘da birinci olan öğrencilere Haliliye İlçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile birlikte ödüllerini verdi. Şenliğe gelen davetlilere Haliliye Kaymakamlığı tarafından bastırılan Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler isimli kitap hediye edildi.Yunus Emre Sevgi, Barış ve Kardeşlik Şenlikleri’ne Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet VURAL ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Abdi KIVANÇ da katılırken, öğrenci velileri de şenliklere yoğun ilgi gösterdi.