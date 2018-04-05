Fikri Getir,150 Bin Lirayı Götür!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ- TAK), teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri olan bireysel genç girişimcilere 150 bin TL'ye kadar hibe sermaye desteği verecek.Bireysel Genç Girişimci Programı (BiGG), yenilikçi iş fikirlerini karşılıksız olarak destekleyecek.Yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri olan genç girişimcilere, TÜBİTAK yol arkadaşı olacak. Projeyle bu yıl 62 milyon lira dağıtılacak.Para Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2018 yılında aynı tematik alanlarda ikinci bir çağrıya çıkılmasının planlandığını, programın 2018 yılı destek bütçesinin 62 milyon TL olacağını söyledi.