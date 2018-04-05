Urfalı Türkücü İsyan Etti,Kameraların Önünde Parçaladı!

Urfalı Türkücü Mahmut Tuncer, kendi fotoğraflarının ve sözlerinin telefon kılıfı, saat, kupa, tişört gibi eşyalara basılarak satılmasına isyan etti.20 bin liralık tazminat davası açan ünlü türkücü, fotoğrafının yer aldığı tişörtü kameralar önünde paramparça etti.