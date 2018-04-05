'Motor Gibi Kadın',Karımı Gördünüz mü?!

Oyuncu Peker Açıkalın, katıldığı bir TV programında ‘Karımı Gördünüz mü?’ adlı filmde başrol paylaştığı Ivana Sert için hakaret içeren kelimeler kullanarak ekran başındakileri herkesi şoke etmişti. Yakışık almayan bu olay sonrası modac Ivana Sert‘in Peker Açıkalın‘a dava açacağı öğrenildi.‘Karımı Gördünüz mü?' isimli filmin başrol oyuncularından Peker Açıkalın, katıldığı canlı yayında çok konuşulacak sözlere imza attı. Peker Açıkalın, filmde başrolü paylaştığı modacı Ivana Sert'e sitemkar ve argo ifadeler kullandı. Program sunucusunun “İvana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna Peker Açıkalın, “O zaman soy adını yumuşak olarak değiştirebiliriz” cevabıyla karşılık verdi.Peker Açıkalın, Ivana Sert için “O sanatçı değil modacı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine program sunucusu Açıkalın'a, “Başrolü paylaştığınız kişi için ‘Sanatçı değil' diyorsunuz” diye karşılık verdi. Peker Açıkalın'ın sunucunun bu yorumuna da cevabı sert oldu: “Başrolü ben paylaşmadım. Yapımcımız paylaşmış”…Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert'e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçırdı. Deneyimli oyuncunun, program yorumcusunun İvana Sert hakkında yaptığı “Moda ikonu” tanımlamasının ardından hakaret içeren kelimeler kullandığı duyuldu. Peker Açıkalın'ın hakaret içerikli bu söyleminin ardından sunucularının gülmesi de dikkatlerden kaçmadı. (Sözcü)