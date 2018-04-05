O Asker Görevden Alındı mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sanatçılarla birlikte yapılan karakol ziyaretinde selfie çeken askerle ilgili soruya da yanıt verdi. “Selfie çeken asker görevden alındı mı?” sorusuna cevap veren Kalın “Selfie çeken askerle ilgili bu insani bir tabloydu aslında. Bana gelen bir bilgi yok. Ama görevden alındığına dair bir bilgi ulaşmadı” dedi.Kalın ziyaretle ilgili açıklamalarında şu şekilde konuştu:Selfie çeken askerle ilgili bu insani bir tabloydu aslında. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Bu ziyaretin amacı bir askerimizin acılarını paylaşmak, iki hâlâ cephede olan askerlerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmaktır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir şey söyledi, bir şehidin evine gidin diye. Biz şehit yakınlarının evlerine her zaman gittik gidiyoruz.Aynı şekilde Başbakanımız, bakanlarımız, Genelkurmay Başkanımız, herkes birlik beraberlik içinde. Kılıçdaroğlu’na şunu sormak lazım. Sizi tutan ne? Buyurun siz de gidin. Yanınıza kimi almak istiyorsanız buyurun alın. Siz gitmek istediniz de oradaki vali hayır, gelmeyin mi dedi. Kendileri de gitsinler, kamuflaj giysinler. Zeytin Dalı harekâtının başarısını hazmedemeyenler kulübünde bulunmaktan vazgeçsinler.Bana gelen bir bilgi yok. Ama görevden alındığına dair bir bilgi ulaşmadı