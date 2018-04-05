Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Gülşen Orhan Şanlıurfa’yı Ziyaret Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı 23. Dönem Van Milletvekili Gülşen Orhan ve 24. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök’ü makamında kabul etti.Ticaret ve Ekonomi Kulübü ve Viranşehir belediyesi tarafından Viranşehir’de düzenlenen “Kardeşlik Akdimiz ve Kültürel Kodlarımızın Yeniden İnşası” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Gülşen Orhan, Doç. Dr. Abdülkerim Gök ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Ulutaş’tan oluşan heyet, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, heyet üyelerine teşekkür ederek, ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.Valilik ziyaretinin ardından Viranşehir’de düzenlenen ve büyük ilgi gören konferansa katılan heyet üyeleri, bazı ziyaretlerde bulunduktan sonra Şanlıurfa’dan ayrıldı.