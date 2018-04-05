Rektörlerden Vali Erin’e Ziyaret

Türkiye Kardeşlik Birliği tarafından Harran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kampüs Kardeşliği paneline katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen rektörler, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın refakat ettiği Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyaz Can, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü makamında ağırlayan Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bölgemizde eğitim veren üniversitelerin değerli Rektörlerini ilimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Kampüs kardeşliği adıyla düzenlenen çok anlamlı bir panel düzenleniyor. Gerçekleşen bu etkinliğin üniversite gençliğimize önemli katkılar sunacağına inanıyor, değerli rektörlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ise, üniversite gençliğinin geçmişte yaşadığı ayrışmalı ortamdan sıyrılıp, üniversitelerin huzur ve anlaşmanın hüküm sürdüğü bilim yuvası haline dönüşmesinin temel dinamiklerini irdelemek ve aynı zamanda 2023-2053-2071 devlet vizyonu olarak belirlenen hedeflere ulaşma noktasında bilinç oluşturmak için böyle bir panel organize edildiğini belirtti.Vali Erin ile üniversitelerin bölgeye etkileri ve üniversite gençliği hakkında görüş alışverişinde bulunulan Rektörler, toplu fotoğraf çekiminin ardından Valilikten ayrıldı.