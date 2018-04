Vali Erin, Adıyaman Ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneklerini Makamında Kabul Etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i, Adıyaman Valiliği görevinde iken şehit aileleri ve gazilere gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı hem teşekkür etmek hem de Şanlıurfa Valiliği görevinin hayırlı olması dileklerini iletmek için Şanlıurfa’ya geldiklerini belirten Adıyaman Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Hacı Erdengi, “Şanlıurfa, Sayın Valimiz Abdullah Erin beyefendi gibi bir Valiye sahip olduğu için çok şanslı. Kendisini ziyaret etme fırsatı bulduk. Kabulünden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Ziyaret sırasında Adıyaman’da görev yaptığı dönemde tanıştığı dernek yöneticileriyle hasbihal eden Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu kutsal vatan toprağımız, bayrağımız, aziz milletimiz ve devletimizin bekası için canını veren şehitlerimiz ve onların emanetlerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Devlet olarak her zaman onların emrindeyiz. Adıyaman’da olduğu gibi Şanlıurfa’da da şehit ailelerimiz ve gazilerimizin tüm kamu hizmetlerinden öncelikli olarak faydalanmalarına önem veriyoruz” diyerek, Adıyaman Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği heyetine teşekkür etti.Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ve dernek üyelerini de kabul eden Vali Erin, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda iletilen sorunları ve talepleri dinledi.Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman öncelikli olduğunu yineleyen Vali Erin, “Kapımız herkese olduğu gibi, şehit ailelerimiz ve gazilerimize de sonuna kadar her zaman açık. Bugün şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. İmkânlarımız ölçüsünde ne talepleri varsa karşılama sözümüz var. İletilen konuları değerlendirerek sorunlarını çözmek ve taleplerini yerine getirmek boynumuzun borcudur” diye konuştu.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’da bulunan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyeti de makamında kabul etti.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi törenine katılmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve sendika temsilcileri ile bir süre görüşen Vali Erin, imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.Hak-İş olarak Şanlıurfa’yı önemsediklerini ve 33 yıldır şehrin geleceğine yaptıkları çalışmalar ile katkı sunduklarını belirten Mahmut Arslan ise önümüzdeki günlerde Şanlıurfa’da 6 bin kadrolu üye ile birlikte sözleşme imzalayacaklarını ifade ederek, kabulünden dolayı Vali Erin’e teşekkür etti.