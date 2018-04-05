Güneydoğu Bölge Rektörlerinden Kardeşlik Paneli

Güneydoğu Bölge Üniversite Rektörlerinin katılımıyla, Üniversitenin Osmanbey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen panele konuşmacı olarak, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan katıldılar.Programın açılışında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın; “Bölge olarak merkezden uzak olduğumuzdan yöresel problemlerimiz olabiliyor. İnşallah kampüs kardeşliği panelimiz sonuçları itibariyle problemlerimizi çözmede çok yardımcı olacaktır. Bu tip toplantıların bizlerin önümüzün açılmasına vesile olur düşüncesindeyim. Toplantımıza teşriflerinizden dolayı hoş geldiniz der, katılanlara teşekkürlerimi sunarım” dedi.Panelin açılışında söz alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar; “Millet, ne olursa olsun birlikte ağlayıp birlikte gülen insan topluluğudur. Bu millet birlikte ağlamayı da gülmeyi de iyi bilmiştir. 15 Temmuzda da gösterdik bunu, İstiklal harbinde de. İnşallah bu millet bundan sonra gülmeye devam edecektir. İnsanları kendimize benzetme hastalığından vazgeçmemiz lazımdır. İnsanlar düzeltebilmek için önce kendimizi düzeltmemiz gerekir” diye konuştu.Panelin açılışında TÜRKAB il başkanı Abdülkadir Akyıldız ve TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan açılış konuşmaları yaptı. Genel Başkan Arslan açılış konuşmasında şunları söyledi; “Türkiye Kardeşlik Birliği olarak organize ettiğimiz, Harran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen panelimize şeref verdiniz. Ülkemiz, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bir vücudun azaları gibidir. Bizlerin birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir binanın tuğlaları gibi olmamız gerekiyor. Aynı hayat alanında, aynı yürek haritasında buluşuyoruz, bu ümmetin bir parçasıyız, bu deryada hepimiz birer damlayız. Bugünkü yapacağımız panelde bizlerle birlikte olduğunuz için bu heyecana ortak olduğunuz için çok büyük mutluluk duyduk. Bizim ortak değerlerimizi ve bizi bir arada buluşturan değerlerimizi konuşacağımız panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Harran Üniversitesinden Doktor öğretim üyesi Ömer Sabuncu’nun yaptığı Kampüsten Kardeşliğe Bakış paneline geçildi.Yaklaşık olarak 3 saat devam eden panel, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın misafir rektörlere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.