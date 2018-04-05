Komisyon Urfa'ya Geliyor,Ceylanpınar'da Yapılan..

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeleri bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün faaliyetleri ve işletme arazilerine yerleşen göçerlerin durumunun yerinde değerlendirilmesi amacıyla Şanlıurfa’ya gelecek olan heyet, ilk gün (06.04.2018) Şanlıurfa Valiliğine bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazilerine yerleşen göçerlerin durumu hakkında Valilikte alınacak kapsamlı bilgilerin ardından heyet, Şanlıurfa programının ikinci gününde Ceylanpınar’a geçerek işletmenin yürüttüğü faaliyetler ve işletme arazilerine yerleşen göçerlerin durumunu yerinde inceleyecek.