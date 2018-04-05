Urfa Eğitim-Bir-Sen'den Müslümanlara çağrı;Bir An Önce...

Afganistan Hava Kuvvetleri Kunduz vilayetinde medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 100'ün üzerinde öğrenci ve hocaları hayatını kaybetti, çok sayıda çocuk da yaralandı.

Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, saldırıyı kınadığı bir mesaj yayımladı.

Mesajında "Hiçbir insanî, ahlâkî sınır, ilke ve ölçüye sığmayan bu saldırı, tam manasıyla barbarlıktır. Taliban’ın hedeflendiği yalanları ile gerçekler gözden kaçırılmaya, yapılan vahşet mazur gösterilmeye çalışılmaktadır. Hiçbir sebep, eğitim amacıyla bir araya gelmiş insanları katletmeyi haklı gösteremez. Bu saldırı, insan hak ve özgürlüklerine, medeniyete, kültüre ve insanlığa yapılmıştır" ifadelerine yer veren Coşkun, Müslümanlara şu çağrıyı yaptı:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, çocukları, masum insanları katledenleri tekrar lanetliyor, Müslümanların içinde bulunduğu gaflet uykusundan bir an önce uyanmasını diliyoruz."