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Bu haber 05 Nisan 2018 14:52:22 Tarihinde eklenmiştir.

Urfaspor'da Hacettepe Hazırlığı...

Şanlıurfaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Urfaspor'da Hacettepe Hazırlığı...

TFF 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor, ligin 30. Haftasında sahasında konuk edeceği Hacettepe maçına yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde bugün yapılan antrenmana düz koşu ile başlayan Sarı-Yeşilli takım, daha sonra ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı. Taktiksel oyun ve dar alan oyunuyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu arada iki haftadır sakatlığından dolayı forma giyemeyen Artun Akçakın da, takımla birlikte çalışmalara başladı.

1 Saat 30 dakika süren antrenmanı Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili M. Giray Küçük, As Başkan Ahmet Bulut ve Genel Sekreter İ. Halil Haktankaçmaz izledi.
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Spor
Urfaspor'da Hacettepe Hazırlığı...
Urfaspor'da Hacettepe Hazırlığı...
Şanlıurfaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
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