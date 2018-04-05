Başkan Baydilli Personele Seslendi;'Hepiniz Dışarda Birer Belediye Başkanısınız'

Karaköprü Belediyesinin aylık personel toplantısında belediye personeline İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından madde bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Polis Memuru Murat Alıcı tarafından verilen eğitimde belediye personelinin çalıştığı ve yaşadığı çevrede polisle işbirliği içinde olması ve çocukları zehirleyen satıcıların ihbar edilmesi gerektiği kaydedildi. Polis Memuru Alıcı, uyuşturucu maddelerin özellikleri, gençlere verdiği zararlar ve madde bağımlılığına karşı verilen mücadelede yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdi.

Toplantıya katılan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen eğitimin yararlı olacağına inandığını dile getirdi. Başkan Baydilli, "Hepimizin çocukları var ve bu zararlı maddelere bağımlı olma ihtimalleri var. Madde bağımlılığıyla mücadelede bilinçli olmalı ve polisimizin yanında durmalıyız. Bu eğitim için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Baydilli taşerondan belediye bünyesine geçen işçilere de kadronun hayırlı olmasını dilerken şöyle devam etti: "Personelimiz artık emanetçi değil belediyenin gerçek sahiplerisiniz. Bundan böyle ilçemizi daha fazla sahiplenmeli ve işimizi daha iyi yapmalıyız. Dışarıda tüm personelimiz birer belediye başkanıdır. Bizim için herkes değerli ve önemlidir. Biz Karaköprü'yü bugüne kadar hep birlikte yönettik ve inşa ettik. Bundan sonra da yine hep birlikte kalkındıracak, hak ettiği yere getireceğiz."

Başkan Baydilli toplantının sonunda özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.