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Bu haber 05 Nisan 2018 14:36:02 Tarihinde eklenmiştir.

Kıbrıs Gazisinden Başkan Ekinci’ye Teşekkür

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla akülü tekerlekli sandalye verilen Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Kıbrıs Gazisinden Başkan Ekinci’ye Teşekkür

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla akülü tekerlekli sandalye verilen Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla akülü tekerlekli sandalye verilen Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. ‘Engelli Dostu’ belediye olarak bilinen Eyyübiye Belediyesi, engelli vatandaşların taleplerini bir bir yerine getiriyor. İlçe sınırları içinde ikamet eden engellilerin bütün taleplerini karşılayan Eyyübiye Belediyesi, ilçe sınırları dışından gelen taleplere de duyarsız kalmıyor. Gerek Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ulaşan gerekse de bizzat Başkan Ekinci’ye ulaşıp talepte bulunan bütün engellilerin talepleri yerine getiriliyor. Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran kırsal mahallesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi de onlardan biri. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye ulaşan duyarlı vatandaşların aracılığıyla talebine anında karşılık bulan Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi, mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden Halil Çiftçi,” Allah devletimizden razı olsun “dedi.

Başkanımız Mehmet Ekinci’ye teşekkür ederim diyerek konuşan Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi şunları söyledi;” Kıbrıs Gazisi Halil Çiftçi. 1953 doğumluyum. Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran mahallesindeyim. Sayın Mehmet Ekinci’ye çok çok minnettarım. Allah devletimizden razı olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene.”
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