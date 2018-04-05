Öğrenciler Sordu, Başkan Çiftçi Yanıtladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan’da düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ programı kapsamında Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bir dizi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Hilvan İlçesinde Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.Düzenlenen Kariyer Günleri programına katılarak öğrencilerle sohbet eden Başkan Nihat Çiftçi, öğrencilerin soru ve taleplerini değerlendirdi.Öğrencilere başarıya ulaşmanın yollarını anlatan Başkan Nihat Çiftçi, "Hayatta başarılı olmak istiyorsak donanımlı olmalıyız" dedi.

Hilvan’ın eğitim alanında büyük başarılara imza attığını belirten Başkan Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeni bir proje ile ihtiyacı olan okullarda kütüphane hizmetini başlatmış bulunuyoruz.

Proje kapsamında İlk kütüphanemizi Harran ilçesinde açtık ikinci kütüphanemizi de bugün Hilvan ilçesinde açmış olduk ve Allah’ın izniyle 13 ilçenin tamamında bu güzel projeyi yaygınlaştıracağız. Net olarak söylemek gerekiyor Hilvan ilçesi eğitim alanında büyük başarılara imza atıyor ve şuan güncel rakamlarda bunu ortaya koyuyor.

Bir İnsanın özgüveni olmalı, özgüven demek boş bir kavram değil özgüvenin gereğini yapacağız kendimize güveneceğiz, kendimizden başlayıp donanımlı bir hale gelip geleceğe doğru yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise, “Öğrencilerimiz burada yatılı kalıyor, geleceğe yönelik hedefi olan öğrenciler bu kütüphanede çalışarak geleceklerine yön vereceklerdir” dedi.

Hilvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Arslan da Büyükşehir Belediyesi tarafından okul içerisinde yapılan kütüphaneden dolayı Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür etti.

Gerçekleşen Kariyer günü etkinliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Çıdır, Okul yönetimi ile çok sayıda öğrenci katıldı.