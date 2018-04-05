Polise Silah Çeken Adama,Kurşun Yağmuru!

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde bir polis memurunun aracını durdurduğu sürücüyü vurduğu anlar kameralara yansıdı. Polise silah çeken adama memur mermi yağdırarak öldürdü.Yetkililer tarafından yayınlanan videoda, Houston'da bir polis memurunun trafik çevirmesinde aracın içinde kalma talebini görmezden gelen ve polise karşı silah çeken bir adama ölümcül şekilde ateş ettiği görüntüleri yansıdı.Pasadena Polis sözcüsü Vance Mitchell, 44 yaşındaki Marco Antonio Saavedra olduğu öğrenilen araç sürücüsünün, hakkında 4 tutuklama emri olduğunu söyledi.Videoda, polis memurunun Saavedra'nın beyaz arabasını dur ihtarından sonra kenara çektiği, 'Ne yaptım ki' diye soran adama önce 'Arabanda kal' dediği fakat adamın bu uyarıyı dikkate almadığı daha sonra polisin 'Ellerini kaldır" uyarısını yaptığı fakat adamın bu uyarıyı da dikkate almayıp polise silah çekince polisin mermi yağdırmaya başladığı görülüyor.Kameraya, sürücünün dışarı çıkıp silahını ikinci kez çekmeden önce sokağın etrafında tökezlediği, polis memurunun birkaç kez daha ateş açtıktan sonra Saavedra'nın da yere düştüğü anlar yansıyor.Pasadena Yardımcı Polis Şefi Joshua Bruegger, gazetecilere verdiği demeçte, ateş açmanın haklı göründüğünü, ancak davanın büyük bir jüriye sunulacağını söyledi.Mitchell Cuma günü yaptığı açıklamada, Saavedra'ya saldırı suçlamaları ve kefaletini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama emri verilmiş olduğunu söyledi. Mahkeme kayıtları, Saavedra'nın, karısına en az iki kez saldırmakla suçlandığını gösteriyor.