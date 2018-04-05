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Bu haber 05 Nisan 2018 14:25:34 Tarihinde eklenmiştir.

Neden Rahatsız Oldun Kemal?

Ünlülerin Afrin Ziyareti Sonrası Sert Bir Açıklama Yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cevap Geçikmedi.

Neden Rahatsız Oldun Kemal?

Partisinin grup toplantısında Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi.
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlüleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.
 
Kılıçdaroğlu, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul- zurna-klarnet... Bir ülkenin değerleri vardır. Bulunduğunuz apartmanda bir kimse hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız, gürültü yapmazsınız, yemek yapar götürürsünüz. Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.
 
Hatay’daki sınır karakolu ziyaretine katılan bir grup ünlü isim Kılıçdaroğlu'na ortak bir açıklama ile yanıt verdi. Açıklama şöyle:
 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz.
 
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin’de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.
 
Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.
 
Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.
 
İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz
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