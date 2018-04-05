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Bu haber 05 Nisan 2018 14:21:58 Tarihinde eklenmiştir.

Tüm Askerlerimizi Çektik,Bizi İlgilendirmiyor!

SDG O Bölgeden Çekildi,Artık Bizim İlgilendirmiyor.SDG Sözcüsü Bali,Tehdit Ettiği Konuşmaları Unutup 15 Ağustos 2016 Tarihi İtibariyle Tüm Askeri Güçlerini Çektiklerini Bildirdi.

Tüm Askerlerimizi Çektik,Bizi İlgilendirmiyor!

Terör örgütü PKK/PYD’yi Münbiç korkusu sardı. 58 günde Afrin’in teröristlerden temizlemesi diğer bölgelerdeki örgüt yapılanmalarının gözünü korkuttu. Düne kadar ABD ve Koalisyon Güçleri’ne güvenerek Türkiye’ye meydan okuyan hainler, Afrin’den sonra yeni oyunların peşine düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terör örgütü YPG’nin Münbiç’ten çıkartılmaması durumunda operasyon yapılacağı sinyalini vermesi örgütte paniğe neden oldu.   

ŞEHRİ ASKERİ MECLİSE VERDİK 
 
ABD’nin terör örgütü YPG’ye kılıf olarak uydurduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, Münbiç’in kendilerini ilgilendirmediği belirterek şu açıklamayı yaptı: Münbiç’le ilgili yapılan görüşmeler ve söylenenler bizi ilgilendirmiyor. Hedefimiz Münbiç’i DEAŞ’tan temizlemekti. Bunu yaptıktan sonra 15 Ağustos 2016’da Münbiç’teki güçlerimizi çektik. YPG olarak da şu anda orada bizim herhangi bir gücümüz bulunmuyor. ABD, orada Kürt ve Arapların yönetiminde Münbiç Askeri Meclisi adı altında bir oluşuma gitti, onlara teslim ettik.   
 
TÜRKİYE-ABD’NİN KONUSU  
 
Münbiç’te yaşananlar ya da yaşanacakların muhatabı biz değiliz, bizi ilgilendirmiyor. Oradaki muhatap DEAŞ’a karşı Uluslararası Koalisyon ve Münbiç Askeri Meclisi’dir. Dolayısıyla Münbiç konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler yapıyı ilgilendiriyor. Biz bunu ABD ve Koalisyon Güçleri’nin komutanlarına da söyledik.
 
Proje terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren ABD, Münbiç’te güvenliği artırarak biri Saçu Çayı diğeri Fırat Kalkanı Bölgesinin yanı başındaki Dadat Köyü olmak üzere iki bölgesine üs kuruyor! Önceki gün servis edilen fotoğraflarda YPG ile ABD’li askerleri omuz omuza görünüyordu. 
 
ABD, Afrin’de de aynı şeyi yapmıştı
 
Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü YPG’den desteğini çekmeyen ABD, bulduğu her fırsatta örgütün arkasında olduğunu dile getirmişti. ABD’in adım atmaması üzerine Türkiye, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı. O güne kadar YPG’ye müttefikimiz diyen Washington, Türkiye’nin kararlılığı üzerine “Afrin’deki YPG’liler bizi ilgilendirmiyor. Biz zaten onlarla çalışmıyoruz’ açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. (Akşam)
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Tüm Askerlerimizi Çektik,Bizi İlgilendirmiyor!
Tüm Askerlerimizi Çektik,Bizi İlgilendirmiyor!
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