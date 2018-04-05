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Bu haber 05 Nisan 2018 12:33:47 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan,Müjdeleri Art Arda Sıraladı!

Yeni Teşvik Paketi Geliyor.Pakette Neler Var,Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı.Milyonlara Müjde!

Erdoğan,Müjdeleri Art Arda Sıraladı!

Başkanlık seçimi ve yerel seçimler öncesinde hükümet yeni bir ekonomi paketi üzerinde çalışıyor. Uzun süredir kulislerde konuşulan ve yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen pakette, mega projelerden faiz indirimine kadar bir dizi teşvikin olduğu belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın kulis haberine göre, hükümet ekonomi için düğmeye bastı. Normal koşullarda geçen hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen paketin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi' nedeniyle ertelendiği de gelen duyumlar arasında. Paketin yakın zamanda açıklanacağı ifade ediliyor.
 
10'A YAKIN MEGA PROJE
 
Yeni ekonomi paketinde birçok maddenin doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlandığı ifade edilen pakette, özellikle enerji ve savunma sanayii, inşaat ve altyapı yatırımları başta olmak üzere 10'a yakın mega projenin olacağı konuşuluyor.
 
YÜKSEK TEŞVİK
 
Pakette ithal ikame ürünlere dönük maddeler de bulunuyor. Üretimde ithal girdilerin oranını azaltmak bu alanda yapılacak özellikle teknolojik yatırımlara 1. Bölge ya da 6. Bölge ayrımı olmaksızın yüksek teşvik verileceği ifade ediliyor.
 
DÖVİZ BORÇLARINA SINIRLAMA
 
Ayrıca döviz borçlarına yeni bir sınırlama getirilmesi ve Kredi Garanti Fonu'nun devamı ya da buna benzer yeni bir finansal enstrüman olacağı pakette yer alacak maddeler arasında.
 
KOBİ'lere dönük düzenlemelerin de pakette bulunacağı ifade ediliyor.
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Ekonomi
Erdoğan,Müjdeleri Art Arda Sıraladı!
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