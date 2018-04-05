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Bu haber 05 Nisan 2018 12:31:06 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Neler Oluyor? Dedaş...

8 Ayda 55 Panoya Saldırı Oldu Ama Yakalanan Yok

Urfa'da Neler Oluyor? Dedaş...

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla bölgeye özel tasarlanan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarına (ASOP) yönelik saldırılar devam ediyor. Şırnak’ın Cizre ilçesinden sonra bu kez de Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde son 8 ay içerisinde kaçağı önlemek amacıyla kurulan 55 adet pano kırılarak kullanılamaz hale getirildi.

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ‘Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ne uygun biçimde sürdürülen ve kaçak elektrik kullanımını önleyen çalışmalar kapsamında, Dicle Elektrik Dağıtım Ar-Ge merkezi tarafından bölge şartlarına uygun panolar geliştirildi. Kısa adı ASOP olan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panolarından onlarcası şirketin dağıtım bölgesindeki il ve ilçelere monte edildi. Yeraltına alınan enerji şebekesine entegre edilen panoların kurulduğu yerlerde kaçak elektrik tüketiminde düşüş yaşanırken, enerji kalitesi arttı, kesintilere en aza indi. Tükettiği elektriğin bedelini düzenli ödeyen aboneleri memnun eden bu uygulamadan rahatsız olan ve kaçak elektrik tüketmekte ısrar edenler ise bu kez panoları hedef alarak tahrip etti.

8 Ayda 55 Panoya Saldırı Oldu Ama  Yakalanan Yok

Viranşehir ilçesinde 2017 yılının Ağustos ayından bu yana geçen 8 aylık süre içerisinde Dicle Elektrik Dağıtım tarafından kurulan 55 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırılar sonucunda kırılarak ve yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Bu panolardan enerji alan mahallelerde yaşayan çok sayıda kişiyi mağdur eden saldırıların faillerinin yakalanması için Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri adli mercilere gerekli başvuruları yaptı. Buna rağmen Cizre’de ve Viranşehir’de yüksek bedellerle gerçekleştirilen enerji yatırımlarını tahrip eden faillerin hiçbiri henüz ortaya çıkarılamadı.
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