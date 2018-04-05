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Bu haber 05 Nisan 2018 01:03:01 Tarihinde eklenmiştir.

Kardeşini Öldüren Oğula,Babadan...

Baba Timuroğlu,Oğlumdan Şikayetçi Değilim,Hala Öldürdüğüne İnanamıyorum

Kardeşini Öldüren Oğula,Babadan...

İstanbul'da kız kardeşini katleden, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu'nun, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmek" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Baba Adem Timuroğlu, oğlundan şikâyetçi olmadığını, oğlunun kızını öldürmesine ise halen inanamadığını söyledi. Kardeşini katlettikten sonra uzun süre kaçan Timuroğlu, çeşitli silahlı saldırılarla da gündeme gelmişti.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Timuroğlu ve avukatı katıldı. Duruşmada, baba Adem Timuroğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

AKIL ALMAZ SAVUNMA!

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan suç makinesi ağabey cezaevinden çıktıktan sonra tekrar çalışmaya başladığını, kız kardeşini çok sevdiğini, onun her istediğini yaptığını iddia etti. Kardeşinin, iş ortağı ile birlikte tatile çıktığını söyleyen sanık Timuroğlu, bu kişinin kardeşinin hesabına 10 bin lira para yatırması üzerine kardeşiyle evde yaklaşık 40 dakika konuştuğunu, aralarında bir tartışma yaşandığını ve kardeşine silahla ateş ettiğini söyledi. Sanık Timuroğlu'nun avukatı Murat Ayhan Gürdoğan da müvekkili hakkında hazırlanan iddianamede tasarlamaktan dava açıldığını, ancak hiç kimsenin kız kardeşini tasarlayarak öldürmeyeceğini savundu. Sanığın olay sırasında anlık bir cinnet getirdiğini ileri süren Gürdoğan, müvekkilinin düşmanları olduğu için silah taşımasının normal olduğunu iddia etti.

BABA ŞİKÂYETÇİ OLMADI 

Baba Adem Timuroğlu ise oğlundan şikâyetçi olmadığını, birbirlerini çok sevdiklerini, oğlunun kızını öldürmesine ise halen inanamadığını söyledi. Evde uyuduğu esnada çocuklarının tartışma seslerini duyarak uyandığını ve yanlarını gittiğini anlatan baba Timuroğlu, oğluna "Bu çocuktan ne istiyorsun" dediği sırada silahı kafasına dayadığını, sonra da kızına dönerek ateş ettiğini anlattı.

KASTEN ÖLDÜRDÜ

Duruşmada daha sonra cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Sanık Erhan Timuroğlu'nun "kardeşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanığın ayrıca "6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Timuroğlu'nun avukatı Gürdoğan, savunma yapabilmek için mahkeme heyetinden süre talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma yapabilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Erhan Timuroğlu'nun, kız kardeşi ile iş ortağının arasında gönül ilişkisi olduğu söylentileri üzerine 28 Şubat 2017'de eve gelerek annesiyle babasına kardeşini sorduğu belirtiliyor. Sanık Timuroğlu'nun kız kardeşinin odasına girerek tek el ateş açarak evden uzaklaştığı, Ceylan Timuroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği aktarılıyor. İddianamede, sanık Erhan Timuroğlu'nun "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca Timuroğlu'nun, "6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşımak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması isteniyor. /Hürriyet
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