Kızı Can Çekişirken,Kızının Katili İle...

Anne Davidson, iki çocuğunu babaannelerine götürmek için bebeğini Mckay'a emanet edip evden çıktı. Bir süre sonra Mckay, kadına kızının çok kötü olduğunu söyleyip eve gelmesini istedi.
KIZI CAN ÇEKİŞİRKEN İLİŞKİYE GİRDİ
Sağlık ekipleri çocuğunu hastaneye kaldırdıkları sırada adam kadına, banyoya gittiğini geri döndüğünde ise kızı hareketsiz bulduğunu söyledi. Polis adamı çapraz sorguya alınca adam kızı havaya kaldırıp sertçe salladığını ve fırlattığını itiraf etti. Doktorlar, anneye kızının artık yaşamayacağını için yaşam destek makinesinin fişinin çekilmesi gerektiğini söylemeye çalıştıkları sırada, anne ve Mckay'i bir odada ilişkiye girerken yakaladı.
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