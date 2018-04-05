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Bu haber 05 Nisan 2018 00:26:14 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses O Şehirden Bütün Bağlarını Koparıyor!

Tatlıses'ten Flaş Albüm Açıklaması,Çok Yakında Çıkarıyorum.

Tatlıses O Şehirden Bütün Bağlarını Koparıyor!

Uğradığı silahlı saldırı sonrası sahnelerden uzak kalan ve iki yıldır İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses, İstanbul'la bütün bağları koparıyor.

İbrahim Tatlıses'ten yeni kararlar. Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak istiyor. Tatlıses, bu amaçla Seyrantepe'deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor.

LOKANTASINI DA TAŞIYACAK
 
Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir'de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor. Sanatçı, aynı binada bulunan Tatlıses Kebap'ı da başka bir yere taşıma kararı aldı. Tatlıses'in bu hamleleri, "Hayatının karardığı İstanbul'la bütün bağlarını kopardı" şeklinde yorumlandı.
 
ALBÜM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
 
Sanatçı, diğer yandan yeni albümünü bitirmek üzere olduğunu ve yakında çıkaracağını açıkladı.
 
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