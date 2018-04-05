Aralarında Sizde Olabilirsiniz,İtiraf Geldi!

Bu haber 05 Nisan 2018 00:15:20 Tarihinde eklenmiştir.

Facebook, kullanıcı bilgilerinin Cambridge Analytica şirketi tarafından usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı skandalda, 87 milyona yakın kullanıcının etkilendiğini açıkladı.ABD’deki 37 eyaletin savcıları, Facebook’tan Cambridge Analytica skandalı hakkında detaylı açıklamalar talep etmiş, ABD Senatosu Ticaret Komitesi Zuckerberg’e resmi bir kongre duruşmasında ifade vermesi için davet göndermişti.