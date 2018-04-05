Vali Amcadan Satranç Takımı

Mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, gün boyu makamında çalışmalarına devam etmenin yanında mesai saatleri sonrasında da vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.Dün akşam saatlerinde Eyyübiye mahallesini ziyaret eden Vali Erin, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti. Bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erin, burada da vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Vali Erin’in mahallelerinde olduğunu duyan vatandaşlar da kahvehaneye gelince sohbet gece saatlerine kadar devam etti.Mahalle sakinlerinin fotoğraf çekilmesi taleplerini reddetmeyen Vali Erin, gençlerle de sohbet edip, onlara satranç takımı hediye ettikten sonra mahalleden ayrıldı.