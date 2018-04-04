Anne'den Büyük Savaş!

Engelli hakları savunucusu, Natalie Weaver'ın 9 yaşındaki kızı Sophia, doğduğu günden bu yana pek çok ameliyat atlattı. Konuşamayan, göz teması ve çıkardığı seslerle ailesiyle iletişim kuran Sophia, çok zor bir hayat yaşıyor olsa da çok güçlü ve mutlu bir çocuk. Ancak çoğu internet kullanıcısı Sophia'ya hakaretler yağdırıyor, çocuğun ölmesi gerektiğini söylüyor. Anne ise bu tip kişilere karşı büyük bir mücadele başlattı.Sophia yüzü, elleri ve ayaklarında deformasyonlarla doğdu. 1 yaşında ise minik bebeğe gelişim bozukluğu rahatsızlığı olan Rett sendromu teşhisi konuldu. Sonuç olarak Sophia'nın, 7/24 ailesinin bakımına ihtiyacı vardı.Anne Natalie Weaver, CNN'e verdiği röportajda çocuğunun bugüne kadar 22 ameliyat geçirdiğini, beslenme tüpüne ve kolostomi (Kalın bağırsağın bir ameliyat ile karın ön duvarına bağlanması) çantasına bağlı olduğunu söyledi.Anne Natalie Weaver, kızının mükemmel olduğunu düşünüyor. Diğer yandan sosyal medyanın arkasına sığınan bazı kullanıcılar Sophia için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Acımasız tweet'ler karşısında anne de kızını korumak için uğraş veriyor.İnternette kendisine ve çocuğuna yapılan hakaretlere alışkın olan anne, "İnsanlar incitmek için ellerinden geleni yapıyor. Bana çocuğumu öldürmemi ve onu sefaletten kurtarmamı söylüyorlar" diyor.Ancak kürtajı öven bir paylaşım Weaver için artık son noktaydı.Anne, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak kürtajı öven tweet'i şikayet etti. Birkaç kez Twitter hesabını şikayet etmesine rağmen, aynı mesajın halen orada olduğunu görmek anneyi sinirlendirdi.Aktivist anne yaşananlardan sonra medyanın gücünü kullanarak bir hareket başlattı. İnsanlara hakaret dolu tweet'i rapor etmelerini istedi. Hatta yerel bir haber merkezine hikayesini anlattı.Yaşananların ardından Natalie Weaver'a Twitter yetkililerinden özür mesajı geldi, şikayet edilen tweet silindi ve hesap da askıya alındı. Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı.