Overteam Yayınları’ndan çıkan Rakı Gastronomisi: Türkiye’nin Çilingir Sofrası, rakı kültürünün 500 yılı aşkın tarihine ışık tutan bir kaynak kitap niteliğinde. 47 akademisyen ve araştırmacının katkıda bulunduğu kitap, Türkiye’nin bölgelerine ve komşu havzalarına göre değişen çilingir sofrası esaslarını, yörelerin kendine özgü tatlarını ve alışkanlıklarını, mezelerin göç yollarında geçirdiği değişimleri başka bir deyişle Anadolu coğrafyasının biriktirdiği kültürü gün yüzüne çıkarıyor.Kitabın yayın yönetmeni Erdir Zat, “Rakı, dünyada uğruna koskoca bir mutfak yaratılan tek içki” diyor ve bu alanda bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığını belirtiyor. İncelikli bir çalışmanın ürünü olan Rakı Gastronomisi, bu boşluğu doldururken tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, folklor gibi “komşu” disiplinlerle birlikte hareket ediyor ve sofranın bir köşesine müzik, sinema ve edebiyat koyuyor.Kitapta birbirinden ilginç rakı içme âdetlerine de yer veriliyor, Konya’daki oturak âlemlerinden Sivas’taki çeşmebaşı çilingir sofralarına farklı rakı ortamları fotoğraflar eşliğinde anlatılıyor. Urfa’nın “Agam çiğköfte oldu / Paşam rakılar doldu” diyen uzun havaları da bulunuyor.Kaynak: Duvar/T24