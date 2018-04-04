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Bu haber 04 Nisan 2018 18:50:06 Tarihinde eklenmiştir.

3 Ayrı Maaş Nasıl Alınır,Şartları Nelerdir?

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı oluyor. Peki nasıl?

3 Ayrı Maaş Nasıl Alınır,Şartları Nelerdir?

Bazı şartlarda sunulan bu çift maaş fırsatı sadece emekliye değil, dul ve yetimlere de sağlanıyor. Dul kavramı kadınlar için kullanılsa da bu kapsama erkekler de giriyor. Çoğu emekli, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle veya bilmediği için ikinci hatta üçüncü maaş hakkını aramıyor.
 
KURUM FARKLIYSA
 
Emekli hangi sigortalılık kurumuna (SSK,BağkurEmekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.
 
ÜÇ AYRI GELİR
 
Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı oluyor. Peki nasıl? Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor. (Posta)
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