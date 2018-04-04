Yakalandığı Bölgede İzleme Çalışmaları Yapılacak…

Geçtiğimiz hafta Cuma günü akşam saatlerinde, Cizre’nin Girikova Köyü’nde yapılan kazı çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı bulunmuştu. Köylülerin DKMP ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, çöl varanını yakalamış ve veteriner kontrolünden geçirmek maksadıyla Şırnak’a götürmüştü.Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan sürüngen sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede tabii yaşam alanına tekrar bırakıldı. Bırakılan çöl varanı kafesten çıkarıldığında çalışan yuva olarak tabir edilen deliklerden birine girerek gözden kayboldu.Sürüngenin Bölgede 15’e Yakın Köyde Tabii Yaşam Alanı Olduğu DüşünülüyorDKMP ekipleri sürüngenin yakalandığı bölgede inceleme de yaptı Yapılan incelemeye göre 5-6 dekarlık bölgede varan yuvası olduğu düşünülen 20-25 adet delik tespit edildi. Diğer yandan çöl varanının, Şırnak sınırları içinde, Cizre, Silopi ve Irak sınırına kadar 15’e yakın köyde tabii yaşam alanları bulunuyor.Yaşanan bu olay üzerine DKMP ekipleri, yaban hayatına karşı duyarlı bir şekilde hareket eden Girikova Köyü sakinlerine ve çevre köylerde Çöl Varanına yönelik bilgilendirme çalışması yapma kararı aldı. Ayrıca çöl varanının tabii hayat alanı olarak düşünülen bölgelerde yaban hayatını görüntülemek ve korumak maksadıyla foto-kapan ve video-kapan ile izleme çalışmaları da başlatılacak.Çöl varanının ülkemizde sadece Şanlıurfa ve Şırnak’ta yaşam alanlarının bulunduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Ülkemizin en büyük sürüngeni olan çöl varanı, ürkütücü görüntüsü sebebiyle zaman zaman insanlar tarafından öldürülebiliyor. Bu olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşlarımıza hayvana zarar vermeden bizleri haberdar ettikleri için teşekkür ediyorum. Bilinenin aksine bu sürüngen zehirsiz bir tür ve diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor” dedi.Çöl varanının iklim şartları sebebiyle yerleşim yerlerinde görülebildiğinin altını çizen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, koruma altındaki bu türün öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulandığını da sözlerine ekledi.Ülkemizde ise sadece Şanlıurfa ve Şırnak'ta bulunuyor.