Bataklığa Saplanan keçi İçin Ekipler Seferber Oldu

Urfa itfaiyesi, aldıkları bir ihbar üzerine Akçakale’ye bağlı Büyücek Mahallesine intikal etti. Keçisinin bataklığa saplandığını söyleyen Mehmet Sungurtekin’in keçisi köprü altında oluşan bataklıktan kurtarıldı.Urfa İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılan keçi temizlenerek sahibine teslim edildi.Keçi sahibi Mehmet Sungurtekin ekiplere yardımlarından dolayı teşekkür etti.