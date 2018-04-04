​Eyyübiye Belediyesi Çöp Döküyor, Vatandaş Kokudan Duramıyor

Mahalle Sakinleri Şikayetçi

BİMER’e Şikayet Ettiler

Çöp Dökme Alanı Nerede

Vatandaş Açıklama Bekliyor

Eyyübiye Belediyesi kaldırım ve sokakları temizleme işleminden sonra topladıkları izmarit, kağıt ve küçük çöplerden oluşan atıkları Eyyübiye’de bulunan Yenice Mahallesindeki boş araziye döküyorlar.Durumdan oldukça müzdarip olan çevre sakinleri Eyyübiye Belediyesi’nin çöplerini evlerinin bulunduğu alana dökmelerinden oldukça şikayetçiler. İtirazlarını belediyeye bildiren vatandaşlar, olumlu bir geri bildirim almadıklarından dem vuruyorlar.Belediye ilettikleri şikayetten sonuç alamayan çevre sakinleri son çare olarak BİMER’e başvurdular.Araziye dökülen çöplerin toz olarak uçtuğunu, evlerinde pencerelerini dahi açamadıkları dile getiren vatandaşlar; “Çöplerin oluşturduğu toz ile balkona dahi çıkamıyoruz. Tozu bir kenara bırakırsak çöplerin yaymış olduğu kokudan bile durulmuyor mahallede.” yorumunda bulundular.Vatandaşların rahatsız olduğu bu durumun devam etmesi üzerine Urfa.com Whatsapp İhbar Hattımıza ulaşan görüntülerle beraber seslerini duyurmak isteyen çevre sakinleri; “Eyyübiye Belediyesi’nin çöp dökme alanı olarak burayı daha mı uygun gördü, yoksa asıl dökülmesi gereken şehir merkezinden uzak geri dönüşüm alanlarına gitmek onlara zor mu geldi? Merak ediyoruz.” dediler.Konu ile ilgili vatandaşların oluşturdukları şikayetler sonucunda Eyyübiye Belediyesi’nden kendilerine bir geri dönüş sağlanmamakla beraber, yetkililerin konuya verecekleri cevap ise merak konusu haline geldi.