Urfa'da Bakkal Ruhsatı İle Tekel Bayi İşletecekler

Bakkal Ruhsatı İle Tekel Bayi

Apartman Sakinleri İtiraz Etti

Tekel Bayi İstemiyoruz

Okullara Yakın Yerlerde Tekel Bayi Açılamaz

Urfa’da ‘Bakkal’ ruhsatı ile ‘Tekel Bayi’ açmak isteyen iş yeri sahibine bina sakinlerinden tepki yağdı.Urfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Doğukent Mahallesinde bulunan bir binanın altına açılacak iş yeri için ‘bakkal’ ruhsatı alındı.Doğu Kent’te bulunan apartman sakinleri, evlerinin altına kurulan ve şu an yapım aşamasında olan iş yerinin resmi belgelerde ‘bakkal’ olarak geçtiğini fakat iş yerini ‘Tekel bayi’ olarak dizayn ettiklerini dile getirdiler.Bu durumdan rahatsız olan bina sakinleri, evlerinin altında bir tekel bayi istemediklerini, okullara olan yakınlığından dolayı ‘tekel bayi’ açılamayacağını söyleyerek ilgili makama itiraz dilekçesi yazdılar.İş yeri açılması için gerekli şartlardan birinin de apartman sakinlerinin muvafakatname vermesi olduğunu dile getiren ev sahipleri, “Biz ev sahipleri olarak muvafakatname vermiyoruz, okullara yakın yerlerde tekel bayi açılmaz.” dediler.Apartman sakinlerinin ilgili makama gönderdiği dilekçe şöyle;