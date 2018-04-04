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Bu haber 04 Nisan 2018 11:57:06 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Bakkal Ruhsatı İle Tekel Bayi İşletecekler

Urfa’da ‘Bakkal’ ruhsatı ile ‘Tekel Bayi’ açılıyor denildi, bina sakinleri ilgili makama itiraz dilekçesi yazdı.

Urfa'da Bakkal Ruhsatı İle Tekel Bayi İşletecekler

Urfa’da ‘Bakkal’ ruhsatı ile ‘Tekel Bayi’ açmak isteyen iş yeri sahibine bina sakinlerinden tepki yağdı.

Bakkal Ruhsatı İle Tekel Bayi

Urfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Doğukent Mahallesinde bulunan bir binanın altına açılacak iş yeri için ‘bakkal’ ruhsatı alındı. 
 

Apartman Sakinleri İtiraz Etti 

Doğu Kent’te bulunan apartman sakinleri, evlerinin altına kurulan ve şu an yapım aşamasında olan iş yerinin resmi belgelerde ‘bakkal’ olarak geçtiğini fakat iş yerini ‘Tekel bayi’ olarak dizayn ettiklerini dile getirdiler.

Tekel Bayi İstemiyoruz

Bu durumdan rahatsız olan bina sakinleri, evlerinin altında bir tekel bayi istemediklerini, okullara olan yakınlığından dolayı ‘tekel bayi’ açılamayacağını söyleyerek ilgili makama itiraz dilekçesi yazdılar. 

Okullara Yakın Yerlerde Tekel Bayi Açılamaz

İş yeri açılması için gerekli şartlardan birinin de apartman sakinlerinin muvafakatname vermesi olduğunu dile getiren ev sahipleri, “Biz ev sahipleri olarak muvafakatname vermiyoruz, okullara yakın yerlerde tekel bayi açılmaz.” dediler.

Apartman sakinlerinin ilgili makama gönderdiği dilekçe şöyle;

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