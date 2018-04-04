Urfa Ülkü Ocaklarından Mevlit Duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucusu Alparslan Türkeş’in 21. ölüm yılı dolayısı ile mevlid okutacak olan Şanlıurfa Ülkü Ocakları bir duyur yayınladı.Şanlıurfa Ülkü Ocakları, duyurusunda şunları ifade etti;