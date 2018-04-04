Urfa Ülkü Ocaklarından Mevlit Duyurusu

Şanlıurfa Ülkü Ocakları, duyurusunda şunları ifade etti;
“Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanlığı olarak vefatının 21. sene-i devriyesinde Türk Milletinin yol göstericisi, Türk Milletinin aydınlık geleceği Dokuz Işık'ın mimarı, Davamızın, Ocağımızın ve Partimizin kurucusu Cennet Mekan Başbuğumuz için 4 Nisan Çarşamba günü (bugün) yatsı namazından sonra Yusuf Paşa Camisinde düzenleyeceğimiz Mevlid-i Şerif ile
dualar ve tekbirlerin Başbuğ Türkeş'e olacağı bu geceye Başbuğun evlatlarını ve tüm halkımızı bekliyoruz.”
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