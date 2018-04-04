Akyürek, Gözler'de

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Gözler Köyünde, Viranşehir İl Başkanı Ali Tekin ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Garip Köroğlu ile vatandaşlarla buluştu.Sadece seçim zamanlarında değil her daim vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen ve onlara çözümler üreten Akyürek, Gözler Köyünde halkının sorunlarını dinledi.