Vali Erin Net Konuştu;Daha da eklenecek, daha güzeli olacak!

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Bozova Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Zekeriya Göker ile birlikte hafta sonu Bozova’da muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bir buçuk yıllık süre içerisinde Bozova ilçesinde halka hizmeti Hakk’a hizmet anlayışıyla hareket ederek, şehir merkezinden mahallelere, köylere, mezralara kadar vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma anlamında gerçekten örnek bir belediyecilik ve idarecilik anlayışı ortaya koyan Sayın Kaymakamımıza hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tabi bu hizmetlerin hepsi imkânlarla, kaynaklarla, parayla oluyor. Bu kaynakları, finansmanı temin eden başta, Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükümetlerimize teşekkür ediyoruz. Bakanlar Kurulunda yer aldığı andan itibaren her dakikasını bu milletin ve vatandaşın hizmetine hasreden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza ve emeği geçen herkese minnet ve şükran duygularımızı belirtmek gerekiyor” dedi.Geçmişle kıyaslandığında Bozova’nın Kayyum Belediyesi ile vatandaşın hizmetin tadına vardığını, muhtarların ve vatandaşların yapılan hizmetlere ilave olarak daha fazlasını istediğini kaydeden Vali Erin, “Bizler de bürokratlar, Sayın Bakanımızın liderliğinde milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, kamu kurum kuruluşlarının sorumluları olan herkes Bozova’nın daha iyi, daha insancıl, daha kaliteli bir hayatın sürdürülebileceği bir şehir olması için elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti ortaya koyuyoruz. Kısa bir süre önce yine buradaydık, muhtarlarımızı dinledik. O zaman bu salon da gerçekten çok kötü şartlardaydı. Arkadaşlarımız burayı elden geçirdiler, gerçekten çok güzel bir salon haline getirdiler. Ellerine sağlık diyorum. O toplantıda Devlet Hastanemizin temeli daha atılmamıştı. Bugün temeli atıldı, yapılıyor. O günden bugüne devam eden hizmetlerin üzerine bir o kadar daha eklendi. Daha da eklenecek, daha güzeli olacak, daha iyisi yapılacak. Gerek Bakanımız, gerekse bizler her türlü imkanı seferber etmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, Bozova’da gerçekleştirilen hizmetlerin mükemmel olduğunu ifade ederek, Bozova Kaymakamı ve Kayyum Belediye Başkanı Zekeriya Göker'i takdir etti. Fakıbaba, “Gerçekten de halka dokunan, halkın arasında olan, halkın tüm ihtiyaçları için elinden gelen tüm çabayı sarf eden bir Kaymakamımız var. Bizler de buradayız. Akşama kadar hepinizi dinleyip, notlarımızı alacağız” dedi.