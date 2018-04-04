Kerimoğlu,Es Es'in Listesinde!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yeni teknik direktörarayışları başladı.

Eskişehirspor başkanı dün apar topar İstanbul’a geçerken teknik direktör konusunu netleştirmek ve temasları sağlamak için hamlelerini yaptı. İsimleri gündeme gelen teknik direktörler de var… İşte detaylar...

ÜNAL İSTANBUL’A GİTTİ

Başkan Halil Ünal ve Sportif Direktör İzzet Erdoğan, Yücel İldiz’le yaptığı ayrılık görüşmesi sonrasında İstanbul’un yolunu tuttu. Başkan Ünal, en kısa sürede takımı başına yeni bir teknik adam getirmek üzere kolları sıvadı…

İSİMLERİ GÜNDEME GELDİ

Kalan 5 maçta takımın başına getirilmesi konusunda ismi geçen teknik direktörler arasında şu isimler var:

Yılmaz Vural

Hakan Kutlu

Tugay Kerimoğlu

Erhan Altın

Coşkun Demirbakan



​Tugay Kerimoğlu, Şanlıurfaspor 1. Ligde mücadele ederken 2015-2016 sezonunda Fethi Şimşek‘in Kulüp Başkanı olduğu dönemde (27.11.2015-10.4.2016) takımı çalıştırmıştı.