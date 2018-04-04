Faizsiz Kredi,Milyonlarca Kişiye Güzel Haber...

GÖZLER SGK'DA



Halen avans sistemini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere uyguladığını belirten okurlarımız, "Bunun mevcut emeklilere de yaygınlaştırılması mümkün. Hem biz nakit sıkıntımızı aşarız hem de devlet maaşımızdan aydan aya kesintisi yaparak parayı geri alır" diye konuştu. Faizsiz kredinin de kamu bankalarından sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen emekliler, şunları kaydetti: "Maaşlarımızın yattığı bankalar nasıl promosyon ödemesi yapıyorsa, faizsiz kredi de verebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin promosyondan sonra faizsiz ve masrafsız kredi için de bankalarla masaya oturmasını istiyoruz."

GERİ ÖDEME 36 AYDA

Avans uygulamasında tutarın maaşın 3 katı tutarında olması üzerinde duruluyor. Faizsiz kredinin de maaşın 10 katı tutarında olabileceği belirtiliyor. Düzenlemeler hayata geçerse, hem avansta hem de faizsiz kredide geri ödeme süresinin 36 ay olarak belirlenebileceği ifade ediliyor..

Emeklilerin nakit sıkıntısı çektiklerinde imdadına yetişecek avans ve faizsiz kredi imkanları, milyonları sevindirdi. Bu konuların gündeme gelmesine sevinen emekliler, faizsiz toplu para imkanı sağlayacak uygulamaların bir an önce hayata geçmesi için yetkililere çağrı yaptı.TAKVİM'i arayan emekliler, "Avans ya da faizsiz krediden biri bile hayata geçse, bizlere ilaç gibi gelir. Toplu para ihtiyacında, bankadan kredi kullanmanın maliyeti faiz ve masraflar nedeniyle çok yüksek" dedi.