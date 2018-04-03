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Bu haber 03 Nisan 2018 23:22:09 Tarihinde eklenmiştir.

Borcu Olanlar Dikkat,60 Ay Taksit İmkanı!

Mecliste Kabul Edildi.Başbakan Yıldırım Şubat Ayında Duyurmuştu,Bu Hafta İçinde Netleşecek.

Borcu Olanlar Dikkat,60 Ay Taksit İmkanı!

TBMM’de kabul edilen KDV yasasında devreden KDV’nin 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesini öngören düzenlemeden vazgeçen Maliye Bakanlığı’nın, birikmiş KDV alacaklarına ödeme kolaylığına hazırlandığı öğrenildi. Zor durumda olan ancak Vergiye Uyumlu kabul edilen mükelleflerin, durumlarının zorluk derecesine göre borçlarının 60 aya kadar taksitlendirilmesine ilişkin 25 Şubat’ta yapılan düzenlemenin kapsamına KDV’nin de alınacağı belirtiliyor.

Piyasada yaşanan nakit sıkışıklığın aşılması için çeşitli önlemler alan ekonomi yönetimi, birikmiş vergi borçlarının ödenmesini kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Bu noktada ilk adımın KDV alacakları için atılması bekleniyor.
 
Şirketlerin devreden KDV alacaklarının 12 ay içinde ödenmemesi halinde iade edilmesine ilişkin düzenlemeden, son dakika verilen önergelerle vazgeçilmişti. Tasarı kamu oyuna ilk duyurulduğunda, reform niteliğinde değişiklik öngören en önemli düzenlemenin, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması olduğu kaydedilmişti.
 

KDV borçlarında da tecil süresi uzuyor


Dünya’nın edindiği bilgilere göre, Şubat ayında yapılan vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarına 60 aya kadar tecil imkanı getirilen düzenlemenin kapsamına KDV borçları da dahil edilecek. 25 Şubat 2018’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan borçluların, zorluk derecesine göre borçlarına tecil imkanı getirilmişti. Varlıkların borçlara bölünerek bulunan orana göre mükelleflerin zorluk derecelerinin belirlenmesini öngören Kararname ile kapsama giren borçlar için 6 aydan 60 aya kadar tecil imkanı sağlanmıştı.
 

İkinci adım Nefes Kredisi ile atıldı

Piyasaları rahatlatmaya yönelik ikinci adım Nefes Kredisi uygulamasıyla atıldı. Dünya’nın 6 Marta duyurduğu Nefes Kredisi ikinci etabına ilişkin protokol Cumartesi günü İzmir’de imzalandı. Burada 6 ayı ödemesiz olmak üzere 18 ay vade ile 7.5 milyar liralık kredi kullanımının önü açıldı. İlk kredide sadece Ziraat Bankası ve Denizbank varken, yeni dönemde banka sayısı arttı. Aylık faiz oranı ise yüzde 0.99 olarak belirlendi.
 

Üçüncü adım 67 maddelik yeni paketle atılacak


Başbakan Yıldırım’ın şubatta duyurduğu, piyasaları rahatlatacağını ifade ettiği yeni paketin detaylarının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Özellikle enflasyonu düşürücü ve faizi indirici önlemleri içermesi beklenen paketin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor. Başbakan Yıldırım, son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada pakete son şeklin verildiğini kaydetmişti. (Dünya)

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Ekonomi
Borcu Olanlar Dikkat,60 Ay Taksit İmkanı!
Borcu Olanlar Dikkat,60 Ay Taksit İmkanı!
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