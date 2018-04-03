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Bu haber 03 Nisan 2018 23:06:39 Tarihinde eklenmiştir.

Bu Büyüme Yeterli Mi? Değil,Daha da Büyüyeceğiz!

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınmanın son 15 yıla bakıldığı zaman verilen desteklerle çok önemli yerlere geldiğini belirterek, "Emin olun yarınımız bugünden daha iyi olacaktır. Planlı ve programlı gidiyoruz. Özellikle gıda, tarım ve hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.

Bu Büyüme Yeterli Mi? Değil,Daha da Büyüyeceğiz!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınmanın son 15 yıla bakıldığı zaman verilen desteklerle çok önemli yerlere geldiğini belirterek, "Emin olun yarınımız bugünden daha iyi olacaktır. Planlı ve programlı gidiyoruz. Özellikle gıda, tarım ve hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.

Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile birlikte,  Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan projeler için Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen sözleşme imzalama törenine katıldı.

Bakan Fakıbaba, kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde kalkınmanın ve gelişimin olamayacağını söyledi.

Ülkeyi geliştirmek için kırsalda yaşayan insanların refah seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Fakıbaba, "Kırsal kalkınma son 15 yıla bakıldığı zaman verilen desteklerle çok önemli yerlere geldi." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, gittikleri her yerde verilen desteklerle kurulan işletmeler gördüklerini, özellikle kadınların ve gençlerin girişimcilik yaptığını görünce mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türk insanının daha mutlu ve daha refah içinde olması için çalıştıklarını vurgulayan Fakıbaba, "Emin olun yarınımız bugünden daha iyi olacaktır. Planlı ve programlı gidiyoruz. Özellikle gıda, tarım ve hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Fakıbaba, gıda, tarım ve hayvancılıkta geleneksel yöntemlerle işi öğrenenler olduğunu ancak artık eğitimli kişilerin de sektörde daha fazla yer almaya başladığını belirtti. Fakıbaba, "Üretimin her geçen gün artacağına inanıyorum. Şu anda tarımsal hasıla bakımından Avrupa birincisi, dünya yedincisiyiz. Tarımda büyük bir büyüme var. 4,7 ile büyük bir büyüme var. Bu büyüme yeterli mi? Değil. Daha da büyüyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Çobana kız vermezler" sözünü eleştiren Bakan Fakıbaba, "Çoban kadar kutsal bir insan olur mu? Çoban bizim her şeyimiz. Çoban bizim canımız. Bu işle uğraşan, üreten, süt, et, meyve ve sebze üreten insanlar bu ülkenin en değerli insanlarıdır. İnanıyorum bu üretimimiz gittikçe artacaktır." dedi. 

"Desteklerle kırsal alanda istihdam sağlandı"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için çaba gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu (TKDK) tebrik etti.

Yaklaşık 15 yıl önce "kırsal kalkınma" denildiğinde çoğu kişinin bunu anlayamadığını ifade eden Elvan, şimdi desteklerle kırsal alanda istihdam sağlandığını belirtti.

Bakan Elvan, çalışanın, üretenin her zaman arkasında olduklarını dile getirerek "Bugün imzalanacak protokolden sonra 300 milyon liraya yakın bir yatırımın Mersin'e gerçekleştirilmiş olacağını görüyoruz. Ne kadar çok proje üretirseniz, ne kadar çok gayret sarf ederseniz... 'Ben bu ülke için bir şeyler yapmak istiyorum, iş ve aş için çalışmak istiyorum.' diyen varsa gelsin kardeşim." dedi.

TKDK'nin desteklerine ilişkin bilgi veren Elvan, "Çalışan ve üreten kim varsa destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bizim anlayışımız bu. Bir başka anlayışımız, vatandaşla devleti, hükümeti, kurumlarımızı bütünleştirmek, kaynaştırmak." ifadesini kullandı.

"Modern işleme tesislerine daha fazla ihtiyacımız var"

Geçmişte vatandaşların, iş adamlarının, devlet memurlarının kapısından girmeye korktuğunu söyleyen Elvan, şöyle devam etti:

"Bizler ve devletin memurları, vatandaşa hizmet için varız. Biz hizmet için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Devlet, memuru vatandaşın verdiği paralarla orada oturuyor. Kim sağlıyor o kaynağı? Vatandaş veriyor, biz de vatandaşa bunları iade ediyoruz. Yatırım olarak vatandaşa sunuyoruz. Şunu arzu ediyoruz; inşallah bu kurumlarımız önümüzdeki süreçte çok daha iyi, önemli projelere destek verecektir, vermeye devam edecektir ama mümkün olduğu ölçüde hele hele Mersin gibi bir tarım kentinde, özellikle modern işleme tesislerine daha fazla ihtiyacımız var. Bu noktada sizlerin gayret sarf edip, TKDK ve diğer kurumlarımız aracılığıyla bu desteklerden yararlanmanız önemlidir diye düşünüyorum."

İşlenmiş ürünlerin sağladığı katma değerin daha yüksek olduğuna işaret eden Elvan, "Mümkün olduğu ölçüde ürettiğimiz ürünlerin işlenmesine öncelik vermemiz gerekiyor. Bu konuda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Türkiye'de limon üretiminde Mersin'imiz birinci sırada. Bakıyorsunuz limon üreticisi diğer ülkelere, bin bir çeşit ürünü var. Limonun sabunu var, yağı var, parfümü var. Bizim Mersin'de bu tür tesislere ihtiyacımız var. Elde ettiğimiz ürünü işleyip, katma değeri çok daha yüksek ürünlere dönüştürme ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Kalkınma tarımsız olamaz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da kalkınmanın tarımsız olmayacağını belirterek, gıda güvenliğini, kalkınmayı sağlamak, göçü durdurmak için kırsalın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Göçün sosyal maliyetinin, sağlanacak desteklerden çok daha fazla olduğuna işaret eden Yılmaz, "Bugün imzalanacak desteklerle yüzde 50 civarında hibe alınıyor. Eskiden böyle şeyleri konuşabilmek mümkün değildi. Kendiniz karar verecektiniz, 'Ticarette risk de vardır.' diyecektiniz ama şimdi, 'Üret, üretirsen yanında ben varım.' deniliyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 2017 büyüme rakamlarına değinirken de "İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde tarım Türkiye'nin çok daha fazla büyümesine katkıda bulunacaktır. Burada en büyük emek çiftçilerimizdedir. Yılmadan, yorulmadan, usanmadan Türkiye'nin yarınını daha iyi yapmak için çalışan çiftçilerimi tebrik ediyorum. Bizler de bakanlık ve bürokrasi olarak çiftçilerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

TKDK Başkanı Hakan Kalender de IPARD-II Programı kapsamında 2020 yılına kadar toplam 1 milyar 45 milyon avroyu yatırımcılara kullandıracaklarını, hibelerden daha etkin faydalanılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından desteklenen 58 yatırım projesinin sözleşmesi imzalandı, hibe almaya hak kazanan çiftçilere çekleri takdim edildi.

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​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınmanın son 15 yıla bakıldığı zaman verilen desteklerle çok önemli yerlere geldiğini belirterek, "Emin olun yarınımız bugünden daha iyi olacaktır. Planlı ve programlı gidiyoruz. Özellikle gıda, tarım ve hayvancılıkla iştigal eden arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.
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